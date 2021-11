Հայտնի են «Արևորդի» միջազգային բնապահպանական փառատոնի հաղթող ֆիլմերի անունները

ԵՐԵՎԱՆ, 23 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Արևորդի» տասներորդ միջազգային բնապահպանական փառատոնն ամփոփել է արդյունքները. հայտնի են դարձել հաղթող ֆիլմերը և մի շարք ֆիլմեր արժանացել են հատուկ ուշադրության փառատոնի կազմակերպիչների և ժյուրիի կողմից։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ «Լավագույն ֆիլմ բնապահպանական խնդիրների մասին» անվանակարգում անկախ ժյուրին հաղթող է ընտրել «Բարակ սառույցի վրա» (On thin ice) ֆիլմը, որը ներկայացվել է գերմանացի ռեժիսորի կողմից։

«Վագրեր սահմանին» (Tigers on The Border) ֆիլմը հաղթող է ճանաչել «Լավագույն կրթական ֆիլմ» անվանակարգում։ Այն ներկայացվել է Լեհաստանի կողմից և ռեժիսորը Կատարժինա Գորնյակն է։ Այս պատմությունը գրավել է լեհերի և ամբողջ աշխարհի ուշադրությունը։

Հատուկ մրցանակ են ստացել «Վայրիից առավել վայրի․ կրակը, անտառները և ապագան» (WILDER THAN WILD: Fire, Forests, and the Future), «Մեղվապահը» (The Beekeeper), «Մարգագետինը․ կորած դրախտ» (The Meadow - Paradise Lost), փառատոնի կազմակերպիչներն առանձնացրել են ևս մեկ ֆիլմ, որն ամենաշատն է դիտվել փառատոնի օրերին՝ «Ֆիլմ սառույցի մասին» (A Short Film About Ice) ներկայացված Մեծ Բրիտանիայի կողմից։

Միջոցառման վերջում հանձնվել են նաև նոյեմբերի 16-17-ին տեղի ունեցած «Անազատ պայմաններում պահվող վայրի կենդանիների հիմնախնդիրը Հայաստանում» թեմայով լրագրողական դասընթաց-մրցույթի մասնակից լրագրողների սերտիֆիկատները։

Պայմանավորված համաճարակային իրադրությամբ՝ «Արևորդի» 10-րդ միջազգային բնապահպանական փառատոնն անցկացվել է առցանց։

Արդեն 15 տարի է Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի (FPWC) կողմից իրականացվում էկո-կրթական մեծ բաղադրիչ ունեցող «Արևորդի» փառատոնը, որն այս տարիների ընթացքում ցուցադրվող ֆիլմերի միջոցով բնապահպանական գիտելիքներ է փոխանցել հազարավոր մարդկանց, հատկապես՝ պատանիներին։

Փառատոնի նպատակն է հասարակության ուշադրությունը բևեռել վայրի բնության պահպանության և բնապահպանական կրթության անհրաժեշտության վրա՝ բարձրացնելով հասարակության գիտակցության մակարդակն այս խնդրի առնչությամբ, ընդգրկել հասարակության բոլոր շերտերը` երեխաներին, երիտասարդներին, գործարար հանրությանը: