Վրաստանի փոստը Դանթեի պատկերով նամականիշ է թողարկել

Վրաստանի փոստը նամականիշ Է թողարկել իտալացի բանաստեղծ եւ մտածող Դանթե Ալիգիերիի պատկերով. աշխատանքը պատկանում Է վրացի նշանավոր նկարիչ Սերգո Քոբուլաձեին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Նամականիշը, որը թողարկվել Է մշակույթի հարցերի խորհրդարանական կոմիտեի նախաձեռնությամբ եւ Վրաստանի փոստի աջակցությամբ, վաճառվելու Է ամբողջ երկրում «Վրաստանի փոստի» 81 սպասարկման կենտրոններում:

Այդ իրադարձության մասին Վրաստանում Իտալիայի դեսպանությունը գրել Է Twitter-ի իր Էջում: Նամականիշը թողարկվել Է իտալացի բանաստեղծի ծննդյան 700-ամյակի առթիվ:

Ուշագրավ Է, որ Դանթե Ալիգիերիի դիմանկարը, որն ստեղծել Է Պետական մրցանակի դափնեկիր Սերգո Քոբուլաձեն, 1956 թվականին մեծ հաջողություն Է ունեցել Վենետիկի բիենալեում եւ լավագույններից մեկն Է ճանաչվել:

Վրաստանի փոստը նշում Է, որ նամականիշը կհամարվի վրացի եւ իտալացի ժողովուրդների միջեւ բարեկամության եւս մեկ խորհրդանիշ:

Դանթե Ալիգիերին (1265-1321 թթ.) իտալացի բանաստեղծ Է, մտածող, աստվածաբան, գրական իտալերենի հիմնադիրներից մեկն Է, քաղաքական գործիչ, ինչպես նաեւ «Աստվածային կատակերգության» ստեղծողը, որտեղ արտահայտված Է ուշ միջնադարյան մշակույթի համադրությունը, հաղորդել Է Sputnik-ը:

