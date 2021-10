Արդար ընտրություններով ստացել եք ժողովրդի մանդատը՝ շարունակելու ժողովրդավարական բարեփոխումները. Շիմոնիտեն՝ Փաշինյանին

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Լիտվայի Հանրապետության վարչապետ Ինգրիդա Շիմոնիտեն ևս մեկ անգամ ընդգծել է Հայաստանում անցկացված խորհրդարանական ընտրությունների ազատ և արդար լինելը:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ՝ Շիմոնիտեն այս մասին նշել է «Թվիթեր»-ի իր էջում՝ կից հրապարակելով ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ լուսանկար:

«Ազատ և արդար ընտրությունների միջոցով Դուք ստացել եք հայ ժողովրդի հզոր մանդատը ՝ շարունակելու ժողովրդավարական բարեփոխումները և փնտրելու խաղաղություն՝ տարածաշրջանում: Մաղթում եմ Ձեզ հաջողություն»,-գրել է Լիտվայի վարչապետը:

ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոկտեմբերի 3-ից պաշտոնական այցով Լիտվայում է: Երկու երկրների վարչապետները հոկտեմբերի 4-ին հանդիպումից հետո լրատվամիջոցների համար հանդես են եկել հայտարարությամբ, պատասխանել հարցերի:

Pleasure to welcome @NikolPashinyan in Vilnius.



Through free and fair elections you’ve got a strong mandate of Armenian people to continue democratic reforms and seek peace in the region – wish you all the success! pic.twitter.com/YKqTfwZNwc