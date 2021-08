Նոր Զելանդիայում հայտնաբերել են COVID-19-ի նոր շտամ՝ մուտացիայի բարձր աստիճանով

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Նոր Զելանդիայի առողջապահության նախարարությունը հավաստել Է ընթացիկ տարվա հունիսի վերջին կորոնավիրուսի՝ մուտացիայի բարձր աստիճանով C. 1.2 նոր շտամի հայտնաբերման փաստը մի տղամարդու մոտ, որը ժամանել Է արտասահմանից: Օգոստոսի 31-ին այդ մասին հաղորդել Է The New Zealand Herald հրատարակությունը՝ վկայակոչելով գերատեսչության ներկայացուցչին, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Հրատարակության տվյալներով՝ C. 1.2 շտամով ախտահարված տղամարդուն «ժամանելուց անմիջապես հետո տեղավորել են պետական մեկուսարանում, ինչը թույլ Է տվել խուսափել վիրուսի տարածումից»: «Կորոնավիրուսի բոլոր շտամները, որոնք անհանգստություն են հարուցում, հանգամանորեն վերահսկվում են առողջապահության նախարարության կողմից»:

Օգոստոսի 30-ին Ayuitness նորությունների պորտալը հայտնել Է, որ կորոնավիրուսի նոր շտամը, որն ստացել Է C. 1.2 անվանումը, նույնականացվել Է Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Վարակիչ հիվանդությունների ազգային ինստիտուտի մասնագետների կողմից: Գիտնականների տվյալներով՝ կորոնավիրուսի նոր շտամը կարող Է ունենալ մեծ ագրեսիվություն՝ պատվաստանյութերի նկատմամբ միաժամանակյա ավելի բարձր կայունությամբ հանդերձ: Նորագույն հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ C. 1.2 շտամն արդեն ներթափանցել Է Կոնգոյի Դեմոկրատական Հանրապետություն, Չինաստան, Նոր Զելանդիա, Մեծ Բրիտանա, Պորտուգալիա, Շվեյցարիա եւ Մավրիկիոս, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: