Վարչապետը շնորհավորել է Ուկրաինայի ժողովրդին անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը շնորհավորել է Ուկրաինայի ժողովրդին անկախության 30-ամյակի կապակցությամբ:

«Ես հավատում եմ, որ մեր ժողովուրդների միջև կապերն այսուհետ ևս ամուր հիմք կծառայեն բարեկամական և փոխշահավետ հարաբերությունների հետագա զարգացման համար»,- «Թվիթեր»-ի իր էջում գրել է Փաշինյանը:

I congratulate the people of Ukraine on the occasion of 30th anniversary of independence. I believe that the ties between our nations will continue to serve as a solid ground for further development of friendly and mutually beneficial relations.