Ամբոխը ներխուժել է Քաբուլի օդանավակայանի թռիչքա-վայրԷջքային գոտի. AFP

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Աֆղանստանից քաղաքացիների տարահանման ընթացքում կարգն ապահովող ամերիկացի զինվորականներն սկսել են նախազգուշական կրակոցներ արձել օդ այն բանից հետո, երբ մեծ ամբողը ներխուժել Է թռիչքային դաշտ:

Ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, օգոստոսի 16-ին այդ մասին հայտնել Է Agence France-Presse-ը՝ վկայակոչելով ականատեսների, հաղորդել Է ՏԱՍՍ -ը:

#US troops at #Kabul International Airport were forced to fire in the air in order to control the crowd of Afghans wanting to get out of #Afghanistanpic.twitter.com/bGnqk3L1Wq