Մենք կանգնած ենք Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկրների կողքին. Շառլ Միշել

ԵՐԵՎԱՆ, 17 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ Եվրոպայի խորհրդի նախագահ Շառլ Միշելը Հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիր այցելելուց հետո «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոկում գրառում է կատարել: Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան, մասնավորապես, գրել է.

« Ծիծեռնակաբերդում հարգեցի Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակը։ Մենք կանգնած ենք Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկրների կողքին՝ նրանց բնակչության համար ընդհանուր և բարեկեցիկ ապագա ստեղծելու գործում»:

I have paid homage at Tsitsernakaberd to Armenian victims.



We stand by Armenia and all countries in the region to build a common and prosperous future for their populations. #Ծիծեռնակաբերդ pic.twitter.com/Cn8QZtuexH