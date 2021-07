Փալոնը պետդեպի ու պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ քննարկել է հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու հարցը

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Միացյալ Նահանգների Կոնգրեսի Ներկայացուցիչների պալատի անդամ Ֆրանկ Փալոնը ԱՄՆ պետդեպարտամենտի և պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ քննարկել է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների հարցը: Ինչպես փոխանցում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին նա հայտնել է «Թվիթեր»-ի իր էջում:

«Արդյունավետ հեռախոսազրույց եմ ունեցել պետդեպարտամենտի և պաշտպանության նախարարության պաշտոնյաների հետ՝ քննարկելու ԱՄՆ-Հայաստան հարաբերություններն ամրապնդելու ուղիները: Մենք նաև խոսեցինք այն կարևոր դերակատարության մասին, որն ԱՄՆ-ն պետք է ստանձնի Ադրբեջանում կալանքի տակ պահվող հայ ռազմագերիներին ազատ արձակելու և սահմանային շարունակվող ճգնաժամի հարցերում»,- հայտնել է ԱՄՆ կոնգրեսականը:

Had a productive call with officials from @StateDept and @DeptofDefense today to discuss ways to bolster the US-Armenian relationship. We also spoke about the important role the US must play in freeing the remaining Armenian POWs in Azeri detention and the ongoing border crisis.