Փաշինյանը հայտնել է, թե ԱԺ-ում քանի մանդատ կունենա ՔՊ-ն  

ԵՐԵՎԱՆ, 21 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատար, «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցության նախընտրական ցուցակը գլխավորող Նիկոլ Փաշինյանը նշել է, որ նորընտիր խորհրդարանում իրենց ուժը կունենա սահմանադրական մեծամասնություն և իր գլխավորությամբ կձևավորվի կառավարություն:

«Այսպիսով՝ ԿԸՀ-ի կողմից հրապարակված ընտրությունների նախնական արդյունքների համաձայն՝ նորընտիր խորհրդարանում «Քաղաքացիական պայմանագիր» կուսակցությունը խորհրդարանում կունենա սահմանադրական մեծամասնություն (առնվազն 71 պատգամավոր՝ 105-ից) եւ իմ գլխավորությամբ կձեւավորի կառավարություն»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը:

Thus, according to the preliminary results of the elections as published by the Central Electoral Commission, in the newly-elected parliament the Civil Contract party will have a constitutional majority (at least 71 MPs out of 105) and will form a government led by me.