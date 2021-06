Բրյուսելում սկսվեց ԵՄ - ԱՄՆ գագաթնաժովը Բայդենի մասնակցությամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 15 ՀՈՒՆԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հունիսի 15-ին Բրյուսելում սկսվել Է յոթ տարվա ընթացքում առաջին՝ ԵՄ - ԱՄՆ գագաթնաժողովը՝ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենի մասնակցությամբ:

«ԵՄ-ի եւ ԱՄՆ-ի միջեւ գործընկերությունը վերադարձավ, ավելի ուժեղ, քան երբեւԷ: Բարի գալուստ, Ջո Բայդեն, այսօրվա ԵՄ - ԱՄՆ գագաթնաժողով: Այսօր մենք վերսկսում ենք մեր գործընկերությունը եւ բարգավաճում եւ անվտանգություն ենք ներդնում մեր ապագայում»,- գրել Է Եվրամիության ղեկավար Շառլ Միշելը Twitter-ում, տեղեկացնում Է «Արմենպես»-ը:

The EU-US partnership is back, stronger than ever.

Welcome @POTUS to today’s #EUUS Summit.



Today we renew our partnership and invest in our future prosperity and security.

https://t.co/nv4GD1jgqq