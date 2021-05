Ֆուտբոլասերների դատին է հանձնվել Եվրո-2020-ի պաշտոնական երգը

ԵՐԵՎԱՆ, 14 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության կազմակերպիչները ֆուտբոլասերների դատին են հանձնել Եվրո-2020-ի պաշտոնական երգը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` երգն ունի We Are The People («Մենք մարդիկ ենք») անվանումը, որի հեղինակներն են իռլանդական U2 խմբից Բոնոն և Էջը, ինչպես նաև Նիդերլանդները ներկայացնող դիջեյ Մարտին Գարիքսը:

Եվրոպայի առաջնությունը կանցկացվի 2021 թվականին` հունիսի 11-ից հուլիսի 11-ը: Եվրոպայի առաջնության 60-ամյակի կապակցությամբ մրցաշարն արդեն կանցկացվի 12 քաղաքներում` Լոնդոնում, Մյունխենում, Սանկտ-Պետերբուրգում, Բաքվում, Սևիլիայում, Հռոմում, Բուխարեստում, Դուբլինում, Կոպենհագենում, Գլազգոյում, Բուդապեշտում, Ամստերդամում: