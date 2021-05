Խոշոր հրդեհ է բռնկվել Իրանի Բուշեր քաղաքի ատոմակայանի մոտ

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իրանի հարավ-արևմուտքում գտնվող Բուշեր քաղաքի ատոմակայանի մոտ խոշոր հրդեհ է բռնկվել: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ`այս մասին հայտնում է Jerusalem Post-ը:

Իրանական լրատվամիջոցները հայտնում են, որ հրդեհի պատճառը դեռևս հայտնի չէ: 2020թ. հուլիսին Բուշեր քաղաքում ևս մեկ խոշոր հրդեհ էր բռնկվել:

Բուշեր քաղաքում կառուցված ատոմակայանն առաջինն է Իրանում և ամբողջ Մերձավոր Արևելքում:

#BREAKING The Bushehr Port of #Iran is totally ablaze.

It is a major oil export port.



Again, Iran skimping on maintenance is biting them in the rear. One would think after all the sites which have exploded over the last couple years they actually would be increasing maintenance. pic.twitter.com/Jh71bStqnC