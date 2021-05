Հայ հեղինակները ներկայացվել են Եվրոպական Միության գրական մրցանակի

ԵՐԵՎԱՆ, 7 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: 2021 թվականին Հայաստանն առաջին անգամ մասնակցում է եվրոպական գրական ասպարեզի կարևորագույն իրադարձություններից մեկին՝ ԵՄ գրական մրցանակին։

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ մրցանակին հավակնում է Արամ Ավետիսը՝ «Երբ առնետները կարդալ գիտեին» (When Rats Could Read) ստեղծագործությամբ, որը հրատարակել է «Ակտուալ արվեստ» հրատարակչությունը, Արամ Պաչյանը՝ «P/F» գործով. այն հրատարակել է «Էջ» հրատարակչությունը, Անուշ Սարգսյանը՝ «Անոն» (Ano) գրքով, որի հրատարակիչն է «Անտարեսը», Հովիկ Աֆյանը՝ «Կարմիր» (Red) ստեղծագործությամբ, որը ևս հրատարակել է «Անտարեսը», Լուսինե Խառատյանը՝ «Անմոռուկի փակուղի» (The Dead End Forget-me-not) գրքով, որի հրատարակիչն է «Գրանիշը»:

Մայիսի 7-ին «ԱրթԲրիջ» գրախանութ-սրճարանում հանդիպում է նախատեսվում հեղինակների, հրատարակիչների և ժյուրիի անդամների միջև:

Եվրոպական Միության գրական մրցանակը (EUPL) Եվրոպայում լույս տեսնող գրական ստեղծագործությունների և հեղինակների հանրահռչակման ամենամյա ծրագիր է: Այն ֆինանսավորվում է Եվրոպական Միության «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի կողմից։

2020 թվականի սեպտեմբերի դրությամբ EUPL-ը 12 հրատարակության միջոցով ընդհանուր առմամբ ճանաչել է 135 հեղինակի․ առաջին մրցանակաբաշխությունն իրականացվել է 2009 թվականին:

Ամեն տարի լույս է տեսնում EUPL անթոլոգիան, որում ներկայացված են հատվածներ դափնեկիրների մրցանակակիր ստեղծագործություններից և՛ բնօրինակ լեզվով, և՛ անգլերեն կամ ֆրանսերեն թարգմանությամբ:

EUPL-ի անթոլոգիաներից բացի մրցանակը շարունակում է ակտիվորեն խթանել և աջակցել հաղթող հեղինակներին՝ խրախուսելով նրանց մասնակցությունը գրքերի տոնավաճառներին Եվրոպայում և աշխարհում, աջակցելով միջոցառումների կազմակերպմանը գրախանութներում, գրական և (կամ) մշակութային ինստիտուտներում և այլն:

EUPL-ին արժանացած գրքերը ներկայացնում են 33 տարբեր եվրոպական լեզուներ, լայնորեն թարգմանվել են Եվրոպայում և դրանից դուրս: Մոտավորապես 1300 թարգմանչական գործարք ստորագրվել է Եվրամիության աջակցության շնորհիվ՝ «Ստեղծագործ Եվրոպա»-ի՝ Գրական թարգմանությունների դրամաշնորհի շրջանակներում: