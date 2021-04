Երաժշտությունը կհասնի ունկնդրի սրտին. Նարեկ Հախնազարյանն ու Ռամիրեսը՝ երևանյան համերգի մասին

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հանրահայտ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը, համագործակցելով Հայաստանի պետական կամերային նվագախմբի և հրավիրյալ դիրիժոր Խուան Անտոնիո Ռամիրեսի հետ, ապրիլի 30-ին ելույթ կունենա Կոմիտասի անվան կամերային երաժշտության տանը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ ապրիլի 29-ին լրագրողները հանդիպել են Հախնազարյանի և Ռամիրեսի հետ, զրուցել համերգային ծրագրի, առաջիկա անելիքների մասին:

«Շատ հետաքրքիր և յուրահատուկ համերգ է ինձ համար, որովհետև Կամերային նվագախմբի հետ վաղուց ելույթ չեմ ունեցել, վաղուց հանդես չեմ եկել նաև այս դահլիճում, որը շատ եմ սիրում: Կարելի է ասել՝ մեծացել եմ այստեղ: Հայրս և մայրս բազմիցս նվագել են Կամերային երաժշտության տանը: Մեծ ուրախություն, ոգևորություն է նաև Խուան Անտոնիո Ռամիրեսի հետ աշխատելը: Նա հրաշալի անձնավորություն է և հիանալի դիրիժոր: Ըստ իս՝ կարևոր իրադարձություն է այն, որ վերջինս եկել է Հայաստան»,- նշեց Հախնազարյանը:

Անդրադառնալով ծրագրին՝ երաժիշտն ասաց, որ այն յուրահատուկ է: Սովորաբար Հայաստանում նվագում է մեծ կոնցերտ՝ թավջութակի և նվագախմբի համար, բայց այս համերգին կատարելու են Չայկովսկու «Անդանտե կանտաբիլեն», Վիլա Լոբոսի «Բրազիլական բախիանան», Պոպերի «Հունգարական ռապսոդիան»: Հնչելու է նաև Խոակին Տուրինայի «Ցլամարտիկի աղոթքը» ստեղծագործությունը:

Հախնազարյանի համոզմամբ՝ ներկայացվող բոլոր գործերն ընկալելի են: «Կան ստեղծագործություններ, որոնք լիարժեք հասկանալու համար անհրաժեշտ է դասական երաժշտության մասին որոշակի գիտելիքներ ունենալ, սակայն վերոնշյալ գործերը շատ հեշտ են հասնում մարդկանց սրտերին ու հոգիներին»,- հավաստիացրեց երաժիշտը:

Խոսելով առաջիկա ծրագրերի, արտերկրում հանդես գալու մասին՝ նա ասաց, որ համավարակով պայմանավորված՝ մի շարք երկրներում դեռևս խիստ սահմանափակումներ են գործում: Չնայած դրան, համերգներ են կազմակերպվում ոչ միայն Հայաստանում, այլև Ռուսաստանում, Իսպանիայում, Պորտուգալիայում և այլ երկրներում: Ինքը վերջերս առիթ է ունեցել ելույթ ունենալ և՛ Ռուսաստանում, և՛ Իսպանիայում՝ Մադրիդում, Բարսելոնայում, իսկ երևանյան համերգից հետո մեկնելու է Ֆինլանդիա, որտեղ կմասնակցի վեց առցանց համերգի: Համագործակցեու է Ֆինլանդիայի ռադիոյի նվագախմբի հետ: Այս շրջանում Հախնազարյանը նվագախմբի հրավիրյալ գլխավոր մենակատարն է: «Շատ ուրախ եմ յուրաքանչյուր ելույթի համար, բայց կցանկանամ, որ շուտ վերադառնան այն պայծառ ժամանակները, երբ մենք հաճախ էինք հանդես գալիս՝ դահլիճներում ունկնդրի համար»,- եզրափակեց Նարեկ Հախնազարյանը:

Դիրիժոր Խուան Անտոնիո Ռամիրեսն էլ վստահեցրեց, որ հանդիսատեսը երեկոյին գեղեցիկ, դրական ապրումներ կունենա հրաշալի երաժշտության շնորհիվ: «Մեկնարկելու ենք Խոակին Տուրինայի ստեղծագործությամբ, որն ինձ համար մեծ նշանակություն ունի, քանի որ շատ զգայուն գործ է, խոսում է ավելի լավ աշխարհի մասին: Հեղինակն այն գրել է, երբ Փարիզում էր. այս ստեղծագործության մեջ զգացվում է իմպրեսիոնիստական շունչը, կոլորիտը»,- ընդգծեց Ռամիրեսը:

Ռամիրեսն առաջին անգամ է աշխատում Հախնազարյանի հետ, սակայն խոստովանում է՝ տպավորությունն այնպիսին է, թե ինչ-որ կյանքում հանդես են եկել միասին: «Նարեկը նվագել է աշխարհի հեղինակավոր դահլիճներում: Նա, Թոփչյանը և այլ երաժիշտներ Հայաստանի դեսպաններն են աշխարհում: Հաճելի է աշխատանքը Կամերային նվագախմբի հետ, որն անհավատալի ներուժ ունի, հիանալի հնչողություն»,- շեշտեց դիրիժորը՝ հավաստիացնելով, որ երաժշտասերները մեծ բավականություն կստանան համերգից:

Նարեկ Հախնազարյանն առինքնող արտիստ է, իսկական վիրտուոզ՝ օժտված բնածին երաժշտականությամբ և հանդիսատեսի հետ կապ հաստատելու բացառիկ տաղանդով: «Շլացուցիչ փայլ» (The Strad), «Ավելի քան հիասքանչ» (San Francisco Chronicle), «աներևակայելի տիրապետում գործիքին» (LA Times). այսպիսի արձագանքների է արժանացել Հախնազարյանը: Նա ելույթներ է ունեցել Orchestre de Paris, London Symphony, London Philharmonic, Rotterdam Philharmonic, Frankfurt Radio, Berlin Konzerthaus, Royal Stockholm Philharmonic, Chicago Symphony, LA Philharmonic և այլ հանրահայտ նվագախմբերի հետ (դիրիժորներ՝ Գերգիև, Կուպման, Էլսոփ, Լինտու, Սոխիև և այլք): Հախնազարյանը միջազգային մրցույթների դափնեկիր է. Արամ Խաչատրյանի անվ. մրցույթ (Երևան, 2006, 1-ին մրցանակ), Johansen International Competition (2006, 1-ին մրցանակ), Young Concert Artists International Auditions (2008, 1-ին մրցանակ) և այլ մրցույթներ:

Դիրիժոր Խուան Անտոնիո Ռամիրեսը տասը տարուց ավելի եղել է Միջերկրածովյան սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավարը: Համագործակցել է Լոնդոնի London's Covent Garden, the Academy of Europe, the International Youth Wind Orchestra-ի մենակատարների, ինչպես նաև Լորին Մաազելի, Զուբին Մետայի, Յարոն Տրուբի, Մանուել Գալդուֆի, Միշել Պլասոնի, Վալերի Գերգիևի և այլոց հետ:

2000-2012 թթ. որպես գեղարվեստական և երաժշտական ղեկավար կազմակերպել և իրականացրել է տարբեր խոշոր՝ մինչև 12 000 մասնակից ունեցող երաժշտական միջոցառումներ: Համագործակցել է այնպիսի միջազգային ճանաչված արտիստների հետ, ինչպիսիք են Պլասիդո Դոմինգոն, Մոնսերատ Կաբալյեն, Վինտոն Մարսալիսը, Գլորիա Գայնորը, Պակիտո դե Ռիվերան, Ռենե Ֆլեմինգը և այլք:

Անժելա Համբարձումյան