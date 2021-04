ԵԽ անդամ Դեյվիդ Լեգան իր աջակցությունն է հայտնել Հայոց ցեղասպանության մասին Ջո Բայդենի ուղերձը

ԵՐԵՎԱՆ, 26 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրոպական խորհրդարանի անդամ Դեյվիդ Լեգան Շվեդիայից իր աջակցությունն է հայտնել ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի՝ Հայոց ցեղասպանության ճանաչման վերաբերյալ ուղերձը:

«Ես իմ ամբողջական աջակցությունն եմ հայտնում Ջո Բայդենին՝ ճանաչելով Հայոց ցեղասպանությունը: Նույնը սպասում եմ Շվեդիայի վարչապետից, ասի ճշմարտությունը»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ, «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում գրել է Դեյվիդ Լեգան:

Օսմանյան կայսրության կողմից 1915թ. հայերի նկատմամբ իրականացված ցեղասպանությունը 20-րդ դարասկզբի մեծագույն ոճրագործությունն էր: Աշխարհասփյուռ հայությունը նշում է Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցը: Ցեղասպանությունը ճանաչել և դատապարտել է մոտ երեք տասնյակ պետություն:

My full support to @JoeBiden recognising the Armenian #genocide.

Awaiting the @SwedishPM to do the same; to speak the truth.