Եվրոպական ազատ դաշինքը լիակատար համերաշխություն է հայտնել Հայաստանի և Արցախի ժողովրդին

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրոպական խորհրդարանում ներկայացված (Կանաչների հետ դաշինքով) Եվրոպական ազատ դաշինք կուսակցությունն իր լիակատար համերաշխությունն է հայտնել Հայաստանին ու Արցախի ժողովրդին: «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին նշված է եվրոպական քաղաքական ուժի «Թվիթեր»-ի էջում կատարված գրառման մեջ.

«Այսօր Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրն է: Մենք լիովին համերաշխ ենք Հայաստանի և Արցախի ժողովրդի հետ: Հայոց ցեղասպանությունը պետք է հիշել և ճանաչել»,- նշված է Եվրոպական ազատ դաշինքի գրառման մեջ, որին կից օգտագործվել են նաև Հայոց ցեղասպանության և ճանաչման հեշթեգները:

Today is Armenian Genocide Remembrance Day.



We stand in full solidarity with the Peoples of Armenia and Artsakh. The Armenian Genocide must be remembered - and recognised. @DPA_Artsakh#RecognizeArmenianGenocide#ArmenianGenocide pic.twitter.com/jd9Xappe5F