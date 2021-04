Եվրախորհրդարանի խմբակցությունը ողջունել է ԱՄՆ նախագահի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչումը

ԵՐԵՎԱՆ, 25 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Եվրոպական խորհրդարանի Սոցիալ-դեմոկրատների խմբակցությունը «Թվիթեր»-ի իր էջում ողջունել է ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին հայերի զանգվածային սպանությունները ցեղասպանություն ճանաչելը:

«Եվրախորհրդարանը 2015-ին արդեն ընդունել է հիշատակող բանաձև՝ Հայկական ցեղասպանության և Օսմանյան կայսրությունում զոհված 1,5 միլիոն անմեղ հայ զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելու մասին»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ նշված է եվրախորհրդարանի խմբակցության գրառման մեջ, որն կցված է Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ լուսանկար՝ «Երբեք մի մոռացեք հայերի ցեղասպանությունը» վերտառությամբ:

We salute @POTUS recognition of the mass killings of Armenians during WWI as genocide.



In 2015 the EP already adopted a resolution to commemorate the #ArmenianGenocide and to pay tribute to the memory of 1,5 million innocent Armenian victims who perished in the Ottoman Empire. pic.twitter.com/3UrMNdkFm6