Սա կարևոր օր է ողջ հայության համար. Նիկոլ Փաշինյան

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենի կողմից Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչելուց հետո նշել է, որ սա կարևոր օր է ողջ հայության համար: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին Փաշինյանը գրել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում:

It is an important day for all Armenians. Following the resolutions adopted by US Congress in 2019, President Biden honored the memory of victims of the Armenian Genocide. The US has once again demonstrated its unwavering commitment to protecting human rights and universal values