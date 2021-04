Զոհ գնացած հայերի հիշատակը չի մոռացվի. Նիդերլանդների դեսպանը հայերեն տեսաուղերձ է հղել

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայաստանի Հանրապետությունում Նիդերլանդների Թագավորության դեսպան Նիկոլաս Սխերմերսը Հայոց ցեղասպանության 106-րդ տարելիցին Ծիծեռնակաբերդի բարձունքից հայերեն տեսաուղերձ է հղել:

«Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, տեսաուղերձում դեսպանը նշել է. «Ապրիլի 24-ը Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրն է: Ամբողջ աշխարհի հայերը, ինչպես նաև Նիդերլանդների ժողովուրդն այսօր նշում է 1915 թվականին սկիզբ առած զանգվածային սպանությունների և տեղահանությունների օրը, սակայն այս իրադարձություններին զոհ գնացած հայերի հիշատակը չի մոռացվի»:

Նիդերլանդները Հայոց ցեղասպանությունը ճանաչած մոտ երեք տասնյակ պետությունների ցանկում է:

Իմ ուղերձը հայ ժողովրդին` Հայոց Մեծ Եղեռնի զոհերի հիշատակի օրվա կապակցությամբ: My message on the occasion of the commemoration of Mets Yeghern