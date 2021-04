NASA-ի անօդաչու ուղղաթիռն առաջին թռիչքն է կատարել Մարսի վրա

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ԱՊՐԻԼԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: NASA-ի Ingenuity անօդաչու ուղղաթիռը հաջողությամբ առաջին փորձնական թռիչքն Է կատարել Մարսի վրա: Այդ մասին վկայում Է NASA-ի կայքով իրականացվող հեռարձակումը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Ingenuity-ը կատարել Է իր առաջին թռիչքը՝ ուժային կայանքով թռչող սարքի առաջին թռիչքը այլ մոլորակի վրա»,-ասվում Է գերատեսչության՝ Twitter-ում զետեղված հաղորդագրության մեջ:

"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"



