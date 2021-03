Իսլանդիայում հրաբուխ է ժայթքել. միջազգային օդանավակայանի բոլոր չվերթները չեղարկվել են

ԵՐԵՎԱՆ, 20 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իսլանդիայի Ռեյկյանես թերակղզու վրա գտնվող Ֆագրադալսֆյադլ հրաբուխը երկար դադարից հետո ժայթքել է: Ինչպես հաղորդում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին հայտնում է ՏԱՍՍ-ը:

Ժայթքման վայրում 500-750 մետր երկարությամբ ճեղքվածք է առաջացել, որտեղից շուրջ 100 մետր բարձրությամբ լավայի շատրվաններ են դուրս գալիս:

Բոլորս չվերթներն Իսլանդիայում գործող միակ միջազգային՝ Կեբլավիկ օդանավակայանից չեղարկված են:

Թերակղզու վրա հրաբխի վերջին ժայթքումը տեղի էր ունեցել 800 տարի առաջ:

First video showing the eruption in #iceland Reykjanes Peninsula pic.twitter.com/qB7jwcNu8X