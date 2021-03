Պետական ջազ նվագախումբը գարնան առաջին օրը շնորհավորել է Շոպենի նոկտյուրներից մեկի ջազային կատարմամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 1 ՄԱՐՏԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գարնան առաջին օրվա կապակցությամբ Հայաստանի պետական ջազ նվագախումբը ջազային մշակմամբ է ներկայացրել Շոպենի նոկտյուրներից մեկը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ ստեղծագործության հիման վրա նկարահանված հոլովակը հրապարակվել է նվագախմբի «Ֆեյսբուք»-ի պաշտոնական էջում:

«Ձեզ ենք ներկայացնում Ֆրեդերիկ Շոպենի, որի ծննդյան օրն է այսօր, հիասքանչ նոկտյուրներից մեկի ջազային մշակումը: Մաղթում ենք բոլորին գարնանային լուսաշող տրամադրաություն, ջերմ ժպիտներ և հարատև սեր»,- ասվում է հոլովակին կից գրառման մեջ:

Նվագախմբի առաջիկա համերգը, որը կոչվում է «Դու պետք է հավատաս գարնանը» (You must believe in Spring), տեղի կունենա մարտի 12-ին Հայաստանի ճարտարապետների միության դահլիճում: