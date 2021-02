Ռենմինի համալսարանը կազմակերպում է երկամյա մագիստրոսական ծրագիր

ԵՐԵՎԱՆ, 19 ՓԵՏՐՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ։ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության Ռենմինի համալսարանը (Chongyang Institute for Financial Studies at Renmin University of China) կազմակերպում է երկամյա մագիստրոսական ծրագիր (ուսումնառության լեզուն՝ անգլերեն) հետևյալ մասնագիտություններով՝ չինական քաղաքականություն, չինական տնտեսագիտություն, չինական իրավունք և չինական մշակույթ: «Արմենպրես»-ին այս մասին հայտնեցին ՀՀ ԿԳՄՍ նախարարությունից։

Ծրագրին կարող են դիմել մինչև 35 տարեկան ՀՀ քաղաքացիները, որոնք ունեն բակալավրի աստիճան, կամ այն պետք է շնորհվի մինչև 2021 թ. օգոստոսի 31-ը:

Հայտադիմումներն ընդունվում են առցանց՝ մինչև 2021 թ. ապրիլի 30-ը: 2021 թ. մայիսից հունիս ընկած ժամանակահատվածում տեղի կունենա առցանց հարցազրույց: Ուսումնական տարին կմեկնարկի 2021 թ. սեպտեմբերին:

Պահանջվող փաստաթղթերին և ընդունելության պայմաններին կարելի է ծանոթանալ կցված նյութից: