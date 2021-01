Իրանում և Իրաքում ընթանում են գեներալ Սուլեյմանիի մահվան տարելիցի միջոցառումներ

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՀՈՒՆՎԱՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Իրանի և Իրաքի հազարավոր բնակիչներ մասնակցում են Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի (ԻՀՊԿ) գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանիի մահվան տարելիցին նվիրված ցույցերին:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Թեհրանում ակցիայի մասնակիցները կրում են գեներալի պաստառներն ու դիմանկարները: Նրա հետ միասին ցուցարարները հիշատակում են Իրաքի շիա աշխարհազորի հրամանատարի տեղակալ Աբու Մահդի ալ Մուհանդիսին, որը սպանվել էր նույն օրը: Քաղաքային իշխանությունները տեղադրել են մի շարք ինստալյացիաներ, որոնք պատկերում են մարդատար ավտոմեքենան, որում հրթիռ է հայտնվում։ Դեպքի վայրից տեսանյութ է հրապարակել Press TV հեռուստաալիքը։

Iran says reserves right to take military revenge against assassins of Gen. Soleimani, his companions https://t.co/nWVffLijAu