Բայդենն ուղիղ եթերում COVID-19-ի դեմ պատվաստում է ստացել

ԵՐԵՎԱՆ, 22 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ԱՄՆ-ի ընտրված նախագահ Ջո Բայդենն ուղիղ եթերում ստացել Է COVID-19 կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութի առաջին չափաբաժինը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

Բայդենը կնոջ՝ Ջիլի հետ միասին պատվաստում Է ստացել Դելավերի նահանգում:

Միջոցառումը հեռարձակել են մի շարք ամերիկյան հեռուստաալիքներ, մասնավորապես, CNN-ը եւ MSNBC-ը: CBS հեռուստաալիքն իր հերթին հաղորդել Է, որ Բայդենին եւ նրա կնոջը ներարկել են Pfizer ընկերության պատվաստանյութ:

President-elect Joe Biden received a Covid-19 vaccine today.



“I’m doing this to demonstrate that people should be prepared, when it’s available, to take the vaccine. There’s nothing to worry about. I’m looking forward to the second shot.” https://t.co/Wl0trd3fss pic.twitter.com/ZaJzfunUSu