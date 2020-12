Ամանորը Նյու Յորքի Թայմս-սքվերում կարելի կլինի դիմավորել միայն հեռավար

ԵՐԵՎԱՆ, 16 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Նյու Յորքի Թայմս-սքվեր հրապարակում Ամանորի ավանդական դիմավորումն այս տարի կանցկացվի հեռավար. այցելուներին հրապարակ չեն թողնի: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, գրում Է The Hill-ը՝ վկայակոչելով The Times Square Alliance and Countdown Entertainment տոնի կազմակերպիչներին:

Տոնական միջոցառումը հրապարակում կանցկացվի առանց հանդիսատեսների, բայց կհեռարձակվի հեռուստատեսությամբ եւ Համացանցով: Այն կազմակերպում են, հաշվի առնելով քաղաքում գործող բոլոր համաճարակաբանական պահանջները, եւ բժշկական փորձագետների հետ կոնսուլտացիաներից հետո:

Այն բոլոր մարդկանց, ում թույլ կտան հրապարակ գալ, պարտավոր կլինեն նախնական թեստ հանձնել եւ բուժզննում անցնել: Նաեւ բոլոր ներկաներն ամբողջ ժամանակ դիմակներ են կրելու, բացի ելույթին անմիջական մասնակցելուց, եւ շոուն պլանավորվելու Է՝ հաշվի առնելով սոցիալական հեռավորությունը:

Միջոցառման հատուկ հյուրեր կդառնան «2020 թվականի հերոսները», այդ թվում՝ արտակարգ ծառայությունների աշխատակիցները, բժիշկները, կորոնավիրուսային հիվանդների հետ աշխատողները եւ նրանց ընտանիքները: Սեպտեմբերին տոնի կազմակերպիչները կարծում Էին, որ, ամենայն հավանականությամբ, այն կանցկացվի վիրտուալ՝ հաշվի առնելով Ամանորի գիշերը սոցիալական հեռավորության պահպանումն ապահովելու դժվարությունները: Դեկտեմբերի 14-ին Նյու Յորքի քաղաքագլուխ Բիլ դե Բլազիոն նախազգուշացրել Է, որ քաղաքը կարող Է ամբողջությամբ փակվի COVID-19-ի հիվանդացության աճի պատճառով, հաղորդել Է «Ինտերֆաքս»-ը: