Առաջին քրիստոնյա ազգի կողքին չեն կանգնում, որովհետև մեր ունեցածը միայն պատմություն և մշակույթ է. Շեր

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայկական արմատներով հանրահայտ փոփ-երգչուհի Շերը (Շերլին Սարգսյան) «Թվիթեր»-ի իր էջում գրություն է տեղադրել, որում ասվում է, որ առաջին քրիստոնյա ազգի` հայ ժողովրդի ու Հայաստանի կողքին չեն կանգնում, որովհետև նրա ունեցածը միայն պատմություն ու մշակույթ է: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ` Շերը նշել է, որ խավար օրեր են ողջ քրիստոնեության համար:

«Մութ օր է քրիստոնեության համար: Ոչ ոք չի կանգնում առաջին քրիստոնյա ժողովրդի կողքին, քանի որ մեր ունեցածը միայն պատմություն է և մշակույթ ու արտահանելու ոչինչ չունենք… Շնորհակալություն մարդկությանը»,- նշված է գրության մեջ:

Armenia Is a Small Country With No Natural Resources To Steal.Turkey tried to destroy her..Killed 2million of her Ppl. Now Azerbaijan Is Trying 2 Destroy Her.They Have”Black Gold”Men KILL 4,Or Watch OTHERS Do the Killing.Russia Wants Her Land.Bless & Protect You,Home Of My Father pic.twitter.com/CCeC44Jx6J