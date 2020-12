ՊՍԺ-«Իստանբուլ Բաշաքշեհիրի» հանդիպումն ընդհատվել է մրցավարի ռասիստական արտահայտության պատճառով

ԵՐԵՎԱՆ, 9 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆուտբոլի Չեմպիոնների լիգայի խմբային փուլի վերջին տուրի ՊՍԺ-«Իստանբուլ Բաշաքշեհիրի» հանդիպումն ընդհատվել է:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ` Փարիզում ընթացող խաղն ընդհատվել է հանդիպման 4-րդ մրցավարի ռասիստական արտահայտության պատճառով: Սեբաստիան Չոլտեսկուն «Իստանբուլ Բաշաքշեհիրի»-ի սենեգալցի հարձակվող Դեմբա Բային անվանել է «սև տղա»։ Թուրքական ակումբի ֆուտբոլիստները հեռացել են դեպի հանդերձարան, որին հետևել են նաև ՊՍԺ-ի ֆուտբոլիստները:

An alleged racist incident has occurred in today's Champions League match between Paris Saint-Germain and Istanbul between an official and an Istanbul assistant manager, and both teams have left the pitch in protest. ( @ucloncbssports) pic.twitter.com/LDKjXpC1F6