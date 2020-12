ՀԱՀ-ում հուժկու պայթյուն է տեղի ունեցել նավթավերամշակման գործարանում

ԵՐԵՎԱՆ, 4 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դեկտեմբերի 4-ին հուժկու պայթյուն Է որոտացել Հարավաֆրիկյան Հանրապետության (ՀԱՀ) հարավ - արեւելքի Դուրբան քաղաքի շրջանում գտնվող նավթավերամշակման գործարանում: Այդ մասին հայտնել Է News24 տեղական նորությունների ծառայությունը, տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը:

«Պայթյուն Է տեղի ունեցել Engen նավթընկերության գործարանում, արտակարգ օգնության բրիգադները գնում են միջադեպի վայր»,- հայտնել Է Քվազուլու Նաթալի նահանգի փրկարար ծառայության ներկայացուցիչ Ռոբերտ Մակքենզին: Նրա խոսքով՝ առայժմ պարզ չԷ, թե կան ադրյոք տուժածներ եւ ինչպիսին Է նյութական վնասը: Մինչդեռ eNCA հեռուստաալիքն իր պորտալում զետեղել Է գործարանի օբյեկտներում սաստիկ հրդեհի տեսագրությունը:

Հարավաֆրիկյան Հանրապետության Engen նավթընկերությունն անմշակ նավթի վերամշակման՝ Աֆրիկայի առաջատար ընկերություններից մեկն Է: Այն աշխատում Է մայր ցամաքի 30 երկրների շուկաներում: Դուրբանում նրան պատկանող գործարանն ամենախոշորներից մեկն Է ՀԱՀ-ում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

Videos and pictures of a massive fire at the Engen refinery in Durban South coming through. This follows an explosion there. Emergency services personnel are at the scene. #eNCA pic.twitter.com/CMWVlNYKWt