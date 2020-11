Մեր աղոթքները Ավստրիայի ժողովրդի հետ են. վարչապետ Փաշինյանը ցավակցել է ահաբեկչությունների առնչությամբ

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: ՀՀ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ցավակցել է Ավստրիայի ժողովրդին նոյեմբերի 2-ին Վիեննայում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունների առնչությամբ:

«Մեր աղոթքները Ավստրիայի ժողովրդի հետ են: Լեռնային Ղարաբաղն արդեն մեկ ամսից ավելի պայքարում է ադրբեջանա-թուրքական ահաբեկչական տանդեմի դեմ: Ես կիսում եմ Ավստրիայի ժողովրդի վիշտը, համբերություն եմ մաղթում զոհվածների ընտանիքներին և շուտափույթ ապաքինում՝ վիրավորներին»,-«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում նշել է վարչապետ Փաշինյանը:

Our prayers are with the people of Austria. #NagornoKarabakh has been fighting against the Azerbaijani-Turkish terrorist tandem for over a month now. I share the grief of the people of Austria, wish patience to the families of the victims, and a speedy recovery to those wounded.