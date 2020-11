Անհայտ անձը կրակ է բացել Վիեննայում գտնվող սինագոգում և պայթեցրել իրեն. կա 7 զոհ

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ավստրիայի մայրաքաղաք Վիեննայում գտնվող սինագոգում անհայտ անձը մի քանի կրակոց է արձակել և պայթեցրել իրեն: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ, ինչպես հայտնում է ՌԻԱ Նովոստին, այս մասին նշում են տեղական լրատվամիջոցները:

Հաղորդվում է 7 զոհի մասին:

Առայժմ հայտնի չէ`դեպքը կապ ունի ահաբեկչության հետ, թե ոչ:

Ավստրիայի Ներքին գործերի նախարարությունը չի բացառում ահաբեկչության վարկածը:

Police currently on the scene in #Vienna pic.twitter.com/sdJhxrgsgr