Լուսաբանիր ճշմարտությունը. հայերը քայլերթով շարժվում են The New York Times-ի դիմաց

ԵՐԵՎԱՆ, 1 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հայ երիտասարդերի ֆեդերացիան Նյու Յորքում երթով շարժվում է դեպի The New York Times-ի խմբագրության շենքի դիմաց`պահանջելով անհապաղ հետաքննել և հետ վերցնել, հերքել The New Yor Times-ի՝ Թուրքիայի բյուրոյի ղեկավար Կառլոտա Գալի՝ Արցախի հակամարտությանն առնչվող հոդվածները:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ երթի մասնակիցները վանկարկում են՝ «լուսաբանի՜ր ճշմարտությունը», «ասա՜ ճշմարտությունը»: Նրանք ծածանում են Հայաստանի և Արցախի դրոշները, բարձրացրել են պաստառներ, որոնց վրա գրված են «Կանգնեցրե՜ք թուրքական Հիտլերին», «Խաղաղություն Հայաստանին, Արցախին»:

Հայերն այս ցույցով պահանջում են, որ The New York Times-ը հետաքննի Կարլոտա Գալի պնդումների աղբյուրները, արդյո՞ք նա անաչառ է լուսաբանել հակամարտությունը: