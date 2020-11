Ամերիկյան ֆուտբոլի լեգենդար մարզիչն իր աջակցություն է հայտնել հայ ժողովրդին

ԵՐԵՎԱՆ, 1 ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկյան ֆուտբոլի լեգենդար մարզիչ, 6 անգամ «Սուպերբոուլ»-ի արժանացած Բիլ Բելիչիկն իր աջակցությունն է հայտնել հայ ժողովրդին Ադրբեջանի ագրեսիայի դեմ պայքարում: Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, Բիլ Բելիչեկի տեսաուղերձը հրապարակել է ԱՄՆ-ի հայ դատի հանձնախումբը:

«Ցանկանում եմ ասել, որ կանգնած եմ ձեր կողքին այս դժվարին ժամանակին։ Ես իմացել եմ Հայաստանի պատմությունից, որ հայ ժողովուրդը, չնայած շատ դժբախտությունների ու դժվարությունների, շարունակում է բարգավաճել։



Հույս ունեմ և աղոթում եմ խաղաղության, արդարության և խիզախ զինվորների ապահովության համար, ովքեր կռիվ են տալիս իրենց ազգի ազատության և ճանաչման համար։ Իմ փոքր ներդրումը արդարության հաստատման համար ամբողջ աշխարհում»,- ասել է Բելիչիկը:

Wow, very cool. Six-time Super Bowl winner, Bill Belichick, head coach of the New England Patriots voices his support for Armenia and Artsakh against Azerbaijani and Turk imperialismpic.twitter.com/2akZyZ7AwX