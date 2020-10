Մահացել Է ամերիկյան մուլտֆիլմի համար Սպիտակաձյունիկի նախատիպ դարձած դերասանուհին

ԵՐԵՎԱՆ, 22 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Հոկտեմբերի 21-ին կյանքի 101-րդ տարում մահացել Է պարուսույց եւ դերասանուհի Մարջ Չեմպիոնը, որի արտաքինը նախատիպ Է ծառայել ամերիկյան Walt Disney ընկերության «Սպիտակաձյունիկը յոթ թզուկները»(Snow White and the Seven Dwarfs, 1937) մուլտֆիլմի գլխավոր հերոսուհու կերպարի համար: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես» -ը, հոկտեմբերի 22-ին հայտնել Է The New York Times թերթը:Թերթի տվյալներով՝ դերասանուհու մահը հավաստել Է նրա որդի Գրեգը, որի հետ վերջին կես տարում նա ապրում Էր Կալիֆոռնիայի նահանգում: Պարերի մարզչի դուստրը, որը 1919 թվականին ծնվել Է Լոս Անջելեսում, իր պարապմունքներն սկսել Է արդեն երեք տարեկանում, 1937 թվականին ամուսնացել Է նկարիչ-մուլտիպլիկատոր Արթուր Բեբիթի հետ, որն ստեղծել Է Գուֆֆիի պերսոնաժը, ինչպես նաեւ մասնակցել Է «Սպիտակաձյունիկի» աշխատանքներին:1947 թվականին ամուսնացել Է մանկության ընկեր պարող Գովեր Չեմպիոնի հետ, որի հետ նրանք նկարահանվել են մի շարք ֆիլմերում եւ «Մարջ եւ Գովեր Չեմպիոնների շոուն» սեփական կատակերգական սերիալում: 1960 թականին բաժանվելով Գվերից՝ Չեմպիոնը 1977 թականին վերստին ամուսնացել Է կինոյի եւ հեռուստատեսության ամերիկացի ռեժիսոր Բորիս Սագալի հետ: Անցյալ դարի 80-ական թվականներին պարարվեստ Է դասավանդել Նյու Յորքում, երկար տարիներ եղել Է ամերիկյան «Թոնի» բարձրագույն թատերական պարգեւի կոմիտեի կազմում, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը: