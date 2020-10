Սլովենիայի ԱԳՆ-ն ԼՂ հակամարտության կողմերին կոչ է արել  վերսկսել առարկայական բանակցությունները

ԵՐԵՎԱՆ, 12 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սլովենիայի արտաքին գործերի նախարարությունը «Թվիթեր»-ի գրառմամբ ԼՂ հակամարտության կողմերին կոչ է արել վերսկսել առարկայական բանակցությունները՝ հակամարտության խաղաղ և կայուն կարգավորմանը հասնելու նպատակով:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Սլովենիայի ԱԳՆ գրառման մեջ նշված է. «Սլովենիան ցավում է Լեռնային Ղարաբաղում բռնության շարունակական սրացման համար և երկու կողմերին կոչ է անում վերսկսել առարկայական բանակցությունները՝ հակամարտության խաղաղ և կայուն կարգավորմանը հասնելու նպատակով»:

Սլովենիայի ԱԳՆ-ն նաև մեջբերել է Եվրամիության արտաքին քաղաքականության և անվտանգության հարցերով գերագույն ներկայացուցիչ Ջոզեպ Բորելի հայտարարությունն առ այն, որ ԵՄ-ն ողջունում է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հրադադարի մասին համաձայնությունը և կողմերին կոչ է անում պահպանել այն ու բանակցություններ վարել ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հովանու ներքո:

