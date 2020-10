Նորից ավերում են մեր եկեղեցիները. Ալեքսիս Օհանյանը հրավիրել է միջազգային հանրության ուշադրությունը

ԵՐԵՎԱՆ, 8 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գործարար, «Reddit» կայքի և «Initialized Capital» վենչուրային ընկերության համահիմնադիր Ալեքսիս Օհանյանը «Թվիթեր»-ի իր էջում անդրադարձել է Ադրբեջանի կողմից Շուշիի Ղազանչեցոց եկեղեցուն հարվածելուն:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ Օհանյանը, մասնավորապես, կիսվել է հայ օգտատերերից մեկի՝ այդ մասին գրառմամբ ու նշել. «Այստեղ նրանք նորից ավերում են մեր եկեղեցիները: Սա ռազմական թիրախների վրա հարձակում չէ»:

Here they go destroying our churches again. This is not an attack on military targets. https://t.co/DrXiGYXruH