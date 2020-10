ԵՐԵՎԱՆ, 5 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ֆրանսիան պատրաստ է նպաստել Լեռնային Ղարաբաղում կրակի դադարեցմանը: Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, այս մասին «Թվիթեր»-ի իր էջում գրել է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարար Ժան ԻՎ Լը Դրիանը:

«Ֆրանսիան մոբիլիզացնում է իր ջանքերը Լեռնային Ղարաբաղում հրադադարի հասնելու, ինչպես նաև բանակցությունների վերսկսման համար», - գրել է նախարարը:

Նա նաև հավելել է, որ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ զրույցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել շտապ միջոցներ ձեռնարկելու անհրաժեշտության վերաբերյալ:

«Դա արվել է Մինսկի խմբում երկու երկրների համանախագահության շրջանակներում», - նշում է Լե Դրիանը:

Ավելի վաղ, Լե Դրիանի հետ բանակցությունների մասին հայտնել էր ՌԴ ԱԳ նախարար Սերգեյ Լավրովը:

La France est mobilisée pour un cessez-le-feu au Haut Karabagh et pour la reprise des négociations. Nous sommes convenus de l’urgence avec mon collègue , dans le cadre de nos efforts de co-présidents du groupe de Minsk, et je l’ai dit de nouveau à mes homologues et .