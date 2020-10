Դանիայի ԱԳ նախարարը սատարում է ԼՂ հակամարտության կարգավորման Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ջանքերին

ԵՐԵՎԱՆ, 2 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Դանիայի արտաքին գործերի նախարար Յեպպե Կոֆոդը լիովին սատարում է ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղղությամբ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ջանքերին: «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին Յեպպե Կոֆոդը հայտարարել է «Թվիթեր»-ի իր միկրոբլոգում կատարած գրառմամբ:

«Խորապես մտահոգված եմ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև ռազմական գործողությունների էսկալացիայով։ Անհրաժեշտ է անմիջապես զինադադար հայտարարել։ Ցավակցում եմ բոլոր զոհերին և նրանց ընտանիքներին։ Տևական լուծմանը հնարավոր է հասնել բացառապես քաղաքական բանակցությունների միջոցով։ Լիովին սատարում եմ Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի ջանքերին»,- նշել է Դանիայի ԱԳ նախարարը:

Highly concerned about escalation of violence between Armenia & Azerbaijan.



Immediate ceasefire necessary. My deepest sympathy for victims, families



Lasting solution only possible through political negotiations. Full support for mediation efforts by France, US & Russia#dkpol https://t.co/xpGpeKRUGu