Նիդերլանդների խորհրդարանի պատգամավորը կոչ է արել կանգնեցնել Թուրքիային և Ադրբեջանին

ԵՐԵՎԱՆ, 30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Նիդերլանդների խորհրդարանի անդամ Ջոել Վուրդեվինդը երկրի իշխանություններին կոչ է արել միանալ Թուրքիային և Ադրբեջանին կանգնեցնելու Ֆրանսիայի նախաձեռնությանը: «Արմենպրես»-ի փոխանցմամբ` այս մասին Վուրդեվինդը գրել է «Թվիթեր»-ի իր էջում:

«Պետք է Նիդերլանդները միանան Ֆրանսիային և Թուրքիայից ու Ադրբեջանից պահանջեն դադարեցնել Հայաստանի նկատմամբ ապօրինի ռազմական ագրեսիան»,- գրել է պատգամավորը:

Completely agree. Let the Netherlands join France in demanding Turkey and Azerbeidzjan to stop the illegal military aggression against Armenia. @christenunie asked the MP Rutte to support France in this tomorrow during the Eurotop! https://t.co/pASITKhyMu