Արցախի անունից դրամահավաքի իրավասությունն ԱՀ ֆինանսների նախարարությանն է և «Հայաստան» հիմնադրամինը

ՍՏԵՓԱՆԱԿԵՐՏ, 30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Արցախի Հանրապետության ֆինանսների նախարարությունն ստանում է ահազանգեր առ այն, որ տարբեր անհատներ և կազմակերպություններ Արցախին օգնելու նպատակով դրամահավաքներ են կազմակերպում։ Ինչպես «Արմենպրես»-ին տեղեկացրին Արցախի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչությունից, նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարում է, որ Արցախի անունից նման իրավասությամբ օժտված են բացառապես ԱՀ ֆինանսների նախարարությունը և «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամը։ «Արցախին օգնել ցանկացողները պետք է առաջնորդվեն բացառապես ԱՀ ֆինանսների նախարարության և «ՀՀՀ» հաղորդագրություններով և տրամադրած հաշվեհամարներով։ Մյուս բոլոր դեպքերում հորդորում ենք դրամական փոխանցումներ չկատարել։

ԱՀ ֆինանսների նախարարության հաշվեհամարները՝

ԱՐՑԱԽԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՀ դրամի համար

հաշվի համարը` 22300612211100

Ռուսական ռուբլու համար՝

Банк-корреспондент:ПАО <<Сбербанк>>

БИК 044525225,ИНН 7707083893,

Кор. счет 30101810400000000225 в Главном управлении Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва (ГУ Банка России по ЦФО)

SWIFT: SABRRUMM012

Банк получателя: ЗАО «Арцахбанк» Армения

Счет ЗАО «Арцахбанк» в ПАО «Сбербанк»: 30111810000000000307

SWIFT: ARTSAM22

Получатель: Министерство Финансов РA

Счет получателья: 22300400153100 Росс.руб

ՀԱՅԲԻԶՆԵՍԲԱՆԿ ՓԲԸ

ՀՀ դրամի համար

հաշվի համարը` 1150009402682680

Ռուսական ռուբլու համար՝

Банк-корреспондент: Открытое Акционерное Общество «Сбербанк России»

Ул.Вавилова, д.19, г. Москва, Россия, 117997

К/с 30101810400000000225

В ОПЕРУ Московского ГТУ Банк России

БИК 044525225

ИНН 7707083893

Банк получателя: ЗАО «АРМБИЗНЕСБАНК»

РА, Ереван, ул.Налбандяна 48

КИО 12919

КПП 775087001

Счет банка получателя

В банк корресп.: RUB 30111810300000000609

Получатель: AR MINISTRY OF FINANCE

Счет получателя в банке получателя: 1150003284314393

Назначение платежа: Финансовая помощь “Мы и наши границы”

ԱՄՆ դոլարի համար

Intermediary Bank: SWIFT: RZBAATWW

RAIFFESENBANK INTERNATIONAL AG

Vienna,Austria

Beneficiary`s Bank: SWIFT: ARMNAM22

ARMBUSINESSBANK

48 Nalbandyan st.

Yerevan, Armenia

Corr.Acct Numb.:7055093413

With Intermediary bank

Beneficiary: AR MINISTRY OF FINANCE

USD Account Number 1150003786006054

with ARMBUSINESSBANK

Details of payment: Donation “We and our borders”

Եվրոյի համար

Intermediary Bank: SWIFT: RZBAATWW

RAIFFESENBANK INTERNATIONAL AG

Vienna,Austria

Beneficiary`s Bank: SWIFT ARMNAM22

ARMBUSINESSBANK

48 Nalbandyan st.

Yerevan, Armenia

Beneficiary: AR MINISTRY OF FINANCE

EUR Account Number 1150016229989989

with ARMBUSINESSBANK

Details of payment: Donation “We and our borders”

«Հայաստան Համահայկական Հիմնադրամի» հաշվեհամարները տե՛ս HIMNADRAM.ORG կայքում»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ

