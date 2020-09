Ինչպես աջակցություն ցուցաբերել Արցախին. բոլոր կոնտակտները Հայաստանից և Սփյուռքից օգնության համար

ԵՐԵՎԱՆ, 29 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Արցախին ու Պաշտպանության բանակին նյութական աջակցություն ցուցաբերելու համար հարկավոր է դիմել մարզպետարաններ, Երևանում՝ վարչական շրջաններ, իսկ գումարային աջակցության համար՝ փոխանցումներ իրականացնել «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի` himnadram.org կայքի միջոցով:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ այս մասին «Ֆեյսբուք»-ի իր էջում գրել է ՀՀ փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը:

Եթե ցանկանում եք աջակցել Արցախին ու Պաշտպանության բանակին, ապա ստորև կարող եք կարդալ թե ինչպես:

ՀՀ մարզերից և Երևանից նյութական աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացը

ՀՀ մարզերից մեկում բնակվելու պարագայում քաղաքացիները նյութական աջակցություն կարող են ցուցաբերել՝ դիմելով մարզպետարանի կոնտակտային անձին, ով կուղղորդի ինչպես ճիշտ կազմակերպել գործընթացը:

Արագածոտն - 055042400

Արմավիր - 093929595

Արարատ - 091480731

Գեղարքունիք - 077355441

Կոտայք - 091475565, 098475565, 055254200

Վայոց Ձոր - 093855010

Լոռի - 098950214

Շիրակ - 098090807

Տավուշ - 094525101

Սյունիք - 094324959

Երևան քաղաքում ապրողները կարող են դիմել իրենց վարչական շրջանի կոնտակտային անձին, ով կօգնի ճիշտ կազմակերպել գործընթացը:

Ավան - 011518113, 011518147, 094334465

Արաբկիր - 011518180, 011518179, 093414401

Աջափնյակ - 011518044, 011518033, 098677627

Դավիթաշեն - 011518259, 011518289, 091910676

Կենտրոն - 011518420, 011518416, 098494419

Էրեբունի - 011518360, 011518361, 093835064

Մալաթիա-Սեբաստիա - 011518572, 011518512, 098696679

Նոր Նորք - 011518611, 011518673, 011518654, 091499087

Նորք-Մարաշ - 011518706, 098499469

Նուբարաշեն - 011518732, 077355653

Շենգավիթ - 011518797, 094989778

Քանաքեռ-Զեյթուն - 011518835, 011518837, 011518838, 055714752, 091714752

Համապատասխան աշխատակիցը, ելնելով առկա կարիքներից, կհուշի բոլորին, թե ինչ տեսակի աջակցություն է հարկավոր տվյալ ժամանակահատվածում:

Սփյուռքից նյութական աջակցություն ցուցաբերելու գործընթացը

Սփյուռքից ցանկացած տեսակի աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով բոլոր հայրենակիցները կարող են զանգահարել նշված հեռախոսահամարով՝ +37410589155:

Դրամական փոխանցումներն իրականացվում են «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամի` himnadram.org կայքի միջոցով:

Հիմնադրամին $10.000-ից ավելի փոխանցումները հարկավոր է իրականացնել բանկային փոխանցումով՝ Կենտրոնական բանկում բացված հատուկ հաշվեհամարներին (հաշվեհամարները՝ ստորև):

Դրամական, դոլարային, եվրոյով և ռուբլիով փոխանցումներ

Եթե ծանրաբեռնվածության պատճառով կայքի հասանելիության հետ խնդիր առաջանա հնարավոր է օգտագործել տրամադրվող հաշվեհամարները:

Արտերկրից փոխանցումների դեպքում փոխանցման նպատակը հարկավոր է նշել՝ Համազգային դրամահավաք կամ հումանիտար օգնություն:

Դրամական փոխանցումների համար՝

ՀՀ կենտրոնական բանկ

ՀՀ. ք Երևան, Վ.Սարգսյանի 6, 0010

հ/հ 103003240159 (AMD)

«Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

Եվրոյով փոխանցումների համար՝

Correspondent bank:

Commerzbank, Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101 EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenian Fund

Դոլարային փոխանցումների համար՝

Correspondent Bank:

JPM Chase Bank N.A., New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code: CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

Ռուբլիով փոխանցումների համար՝

Банк корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

БИК 044525362

К/с 30101810800000000362 в ОПЕРЫ Московского ГТУ Банка России

Банк получателя

К/с 30111810400000000002

Центральный Банк Республики Армения

ИНН 9909106378

КПП 774487001

Общеармянский фонд

Получатель

Счет: 103003248152

Общеармянский фонд

Paypal: [email protected]

Տիգրան Ավինյանը կոչ է արել զերծ մնալ ինքնուրույն կարիքի գնահատում իրականացնելուց:

Նա կոչ է արել նաև ցանկացած նախաձեռնություն սկսելուց առաջ համաձայնեցնել գործողությունները մարզերում՝ մարզային իշխանության, Երևանում՝ վարչական շրջանների հետ, որպեսզի աջակցությունը հնարավորինս հասցեական լինի: