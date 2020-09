Համազգային դրամահավաք. ԿԲ-ն ներկայացնում է բանկային տվյալները

ԵՐԵՎԱՆ, 28 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամին նվիրաբերություն կատարել ցանկացողների համար ՀՀ կենտրոնական բանկը ներկայացնում է բանկային տվյալները՝ փոխանցումներ իրականացնելու նպատակով:

« ՀՀ դրամով փոխանցումների համար կիրառել ՀՀ կենտրոնական բանկում գործող հետևյալ հաշիվը՝

103003240159 «Հայաստան» համահայկական հիմնադրամ

Նպատակ դաշտում նշելով՝ « Մենք ենք, մեր սահմանները, Համազգային դրամահավաք»

Եվրոյով փոխանցումների համար կիրառել ստորև ներկայացված

բանկային տվյալները՝

EUR

Correspondent bank: Commerzbank , Frankfurt

SWIFT code: COBADEFF

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 400886424101EUR

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code:CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003249150

All-Armenia Fund

Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign

ԱՄՆ դոլարով փոխանցումների համար կիրառել ստորև ներկայացված բանկային տվյալները՝

USD

Correspondent Bank: JPM Chase Bank N.A, New York

SWIFT code: CHASUS33

Beneficiary’s Bank: Acc. No: 001-1-010782

Central Bank of the Republic of Armenia

SWIFT (BIC) code:CBRAAM22

Beneficiary: Acc. 103003241157

All-Armenian Fund

Details of payment: We are our borders, Global fundraising campaign

Ռուսական ռուբլով փոխանցումների համար կիրառել ստորև ներկայացված բանկային տվյալները՝

RUB

Банк корреспондент:

Межгосударственный Банк, Москва

БИК 044525362

К/с 30101810800000000362 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка России

Банк получателя

К/с 30111810400000000002

Центральный Банк Республики Армения

ИНН 9909106378

КПП 774487001

Получатель:

Счет: 103003248152

Общеармянский фонд

Назначение платежа: Мы и наши границы, общенациональный сбор средств

All-Armenian Fund

Details of payment: We are our borders Global fundraising campaign»,- «Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ, նշված է Կենտրոնական բանկի հաղորդագրությունում:

Արցախի հետ շփման գծի ողջ երկայնքով սեպտեմբերի 27-ի վաղ առավոտյան Ադրբեջանն ակտիվ հրետակոծություն է սկսել: Հրետակոծվում են նաև խաղաղ բնակավայրերը, այդ թվում մայրաքաղաք Ստեփանակերտը: Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով առաջին զոհերը եղել են Մարտունու շրջանում՝ մեկ կին և մեկ երեխա: Հայկական կողմն ունի 31 զոհ և կա 200-ից ավելի վիրավոր տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածքներով։ Հակառակորդը հրետակոծել է նաև դպրոցներ, ներառյալ Ստեփանակերտում։

Հայաստանի Հանրապետությունում և Արցախում հայտարարվել է ռազմական դրություն և ընդհանուր զորահավաք։

Արցախի ուղղությամբ Ադրբեջանի կողմից սանձազերծված գործողությունների արդյունքում, ճշտված տեղեկություններով, ադրբեջանական կողմն ունի մարդկային մոտ 200 կորուստ: Առայժմ հայտնի տվյալներով՝ ադրբեջանական զինուժն ընդհանուր առմամբ կորցրել է 4 ուղղաթիռ, 27 ԱԹՍ, 36 տանկ և հետևակի մարտական մեքենա, ինչպես նաև 2 ինժեներական զրահամեքենա և 11 զրահատեխնիկա: