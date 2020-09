Տիմատին և Անաստասիան բաժանվել են 6 տարվա ամուսնությունից հետո

View this post on Instagram

Как бы это не было печально для вас и наших близких... Этот год стал тяжелой проверкой на прочность для многих, но наш союз ее не выдержал. Мы больше не одно целое, не муж и жена, не живем вместе. Это были прекрасные 6 лет с момента нашей встречи и до этого лета. Мы были лучшими друзьями, любовниками, партнёрами. Между нами было многое и это было прекрасно!! Эти отношения были очень многогранны, наполнены и эмоциональны. Но в этой жизни нет ничего вечного и все имеет свойство заканчиваться. Я изменилась и мои взгляды на жизнь тоже. Во избежание грязных сплетен, говорю сразу, что здесь не замешаны посторонние люди и про «бумеранг» можете тоже забыть. Так как было тогда и сейчас знаем только мы и объясняться подробнее не вижу смысла. Я не знаю что будет дальше, но на данный момент хочется всю свою энергию направить в иное русло. Я верю что удастся превратить наши отношения в идеальный родительский тандем ради Ратмирчика. Спасибо тебе за то, что ты сделал для меня, за твою Любовь и бесконечную поддержу. За то, что вырастил из дурной 18 -летней малышки меня такую какая я сейчас. Прости меня за все былое. Я обещаю тебе воспитать нашего сына в любви к своему Отцу.