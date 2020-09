Բեյրութի նավահանգստի տարածքում նոր հրդեհ է բռնկվել

ԵՐԵՎԱՆ, 10 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Լիբանանի մայրաքաղաք Բեյրութի նավահանգստի տարածքում սեպտեմբերի 10-ին նոր հրդեհ է բռնկվել: Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, այդ մասին հայտնել է «Ալ Արաբիա» հեռուստաալիքը:

Հեռուստաալիքի տվյալներով՝ հրդեհն սկսվել Է ավտոդողերի եւ վառելիքաքսուքային նյութերի պահեստում, որը գտնվում Է ծովային նավահանգստի գոտում:

This is the Beirut port right now. The nightmare continues. Open all your windows and stay away from them. pic.twitter.com/DpjSK1YHYB