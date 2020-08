 Աբու Դաբիում պայթյուն է որոտացել սրճարանում

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Մեկ մարդ Է զոհվել պայթյունի հետեւանքով, որն օգոստոսի 31-ին որոտացել Է Աբու Դաբիի ռեստորաններից մեկում: Ինչպես տեղեկացնում է «Արմենպրես»-ը, այդ մասին հայտնել Է Reuters գործակալությունը:

Մայրաքաղաքի ոստիկանության տեղեկատվությամբ՝ միջադեպի պատճառ կարող Էր դառնալ գազի բալոնի պայթյունը:

«Ոստիկանության աշխատակիցները կատարում են շենքի բնակիչների տարահանման՝ իրենց պարտականությունները:

Ոստիկանությունը նաեւ շրջապատել Է պատահարի շրջանը՝ անվտանգության ապահովման նպատակով»,- ասված Է իրավապահ մարմինների հայտարարության մեջ, որը մեջբերում Է WAM գործակալությունը:

Միջադեպի հետեւանքով նաեւ տուժել Է մի քանի մարդ, նրանք ստացել են թեթեւ եւ միջին աստիճանի ծանրության վնասվածքներ: Բոլոր տուժածներին տեղափոխել են բուժհիմնարկներ՝ նրանց առաջին օգնություն ցույց տալու համար, հաղորդել Է ՏԱՍՍ-ը:

#BREAKING : Big explosion after gas leak at restaurant in Abu Dhabi.#AbuDhabi #UAE pic.twitter.com/hxosAipqL2