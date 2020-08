Հին երգ, հին ընկերներ, նոր տրամադրություն. Արմինկան և Շպռոտը շուտով դուետով հանդես կգան

View this post on Instagram

Արմինկայից այնքան բան եմ սովորել Մի տեսակ թանկ բան կա նրա մեջ ինձ համար անհասանելի Քլաս և լրջություն։ Թասիբով, հասնող ու ահավոր աղա Մարդ։ Սիրուն Մայրիկ։Շնորհակալ եմ Աստծուց մեր անցած լավ օրերի համար։Անհամբեր սպասում եմ մեր նոր համագործակցությանըՎերջապես միասին դուետ կունենանք։ Հին երգ, հին ընկերներ , բայց նոր տրամադրություն Շուտով նոր տեսահոլովակ #shprot & @arminkaofficial