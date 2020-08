Գոռ Սուջյանը երգով հորդորել է սիրով լցնել մարդկանց սրտերը

ԵՐԵՎԱՆ, 3 ՕԳՈՍՏՈՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Գոռ Սուջյանը, որը պարբերաբար կատարում է հանրահայտ ստեղծագործությունների քավր տարբերակներ, այս անգամ ներկայացրել է Սթիվի Ուանդերի Love's In Need Of Love երգը: Սուջյանը հետաքրքիր հոլովակով է այն հրապարակել և հորդորել սիրով լցնել մարդկանց սրտերը:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ տեսանյութը զետեղված է Սուջյանի «Ֆեյսբուքի» պաշտոնական էջում:

«Այս երգի ուղերձն հենց այս օրերի համար է: Կապ չունի, թե ով ես դու (ազգություն, ռասա, գույն, մասնագիտություն, կրոն): Չպետք է սիրտդ ինչ-որ մեկի հանդեպ ատելությամբ լցնես: Սիրտդ սիրով լցրու»,- գրել է Սուջյանը:

Գոռ Սուջյանը երգում է վաղ տարիքից, սակայն երաժշտասերների լայն շրջանակին հայտնի դարձավ «Դորիանս» ռոք խմբով: «Դորիանսը» 2013-ին Հայաստանը ներկայացրել է «Եվրատեսիլ» երգի միջազգային մրցույթում՝ կատարելով Lonely Planet երգը: Խմբի գործունեության դադարից հետո նա ելույթներ է ունենում որպես անհատ կատարող: Մի քանի տարի իբրև մենակատար հանդես է գալիս Project LA նախագծում:

Անժելա Համբարձումյան