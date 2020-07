Բիլի Այլիշի նոր հոլովակը միլիոնավոր դիտումներ է հավաքել մի քանի ժամվա ընթացքում

ԵՐԵՎԱՆ, 31 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ամերիկացի երգչուհի Բիլի Այլիշը Ցանցում ներկայացրել Է իր նոր երգը՝ "My future"-ը, եւ YouTube-ում հրապարակել դրա անիմացված հոլովակը, որն ստեղծվել Է ռեժիսոր Էնդրյու Օնորատոյի կողմից:

«Մենք այդ կոմպոզիցիան գրել ենք կարանտինի ամենասկզբում,-պատմել Է Այլիշը:-Այն իսկապես շատ անձնական Է եւ հատկապես ինձ համար: Երբ մենք աշխատում Էինք դրա վրա, իմ գլխում մտքեր Էին հույսի, ուրախության եւ ինքնազարգացման մասին»:

Դանդաղ եւ մեղեդային բալլադում երգչուհին պատմում Է այն մասին, որ սիրահարված Է իր ապագային եւ չի կարող սպասել դրա հետ հանդիպմանը:

Ռելիզի պահից մի քանի ժամվա ընթացքում հոլովակը YouTube-ում հավաքել Է գրեթե 4 միլիոն դիտում եւ 1 միլիոն լայք:

"My future" երգն առաջին աշխատանքը դարձավ այն բանից հետո, երբ Բիլի Այլիշը ներկայացրեց "No time to die" սինգլը, որը խորագրային թրեք դարձավ Ջեյմս Բոնդի մասին «Մեռնելու ժամանակը չԷ» նոր ֆիլմի համար, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: