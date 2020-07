Bon Jovi խումբն ազդադարել Է նոր ալբոմի թողարկման մասին

ԵՐԵՎԱՆ, 24 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Bon Jovi խումբը հայտնել Է, որ իր նոր "Bon Jovi 2020” ալբոմը կթողարկվի հոկտեմբերի 2-ին: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է «Արմենպրես»-ը, հաղորդել Է NME-ն: Սկզբում ռելիզը պլանավորվել Էր մայիսի 15-ին, բայց կորոնավիրուսի պատճառով հետաձգվել Է:

Կարանտինի արդյունքում ստեղծվել են երկու նոր երգեր՝ "American reckoning"-ը եւ վերջերս Ցանցում զետեղված "Do what you can"-ը: Ավելի վաղ խումբը հայտնել Է, որ "Do what you can"-ը գրել Է Ջոն Բոն Ջովին՝ երկրպագուների բանաստեղծության հիման վրա: Երկրպագուները հարկադրված են եղել չեղարկել համաշխարհային շրջագայությունը, որը պետք Է Թաքոմում (Վաշինգտոնի նահանգ) սկսվեր հունիսի 10-ին, հաղորդել Է ՌԻԱ Նովոստին: