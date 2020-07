Ով ապրում է լեռներում, մի քամուց չի վախենում. Սիրուշոն ներկայացրել է «Մհեր» երգի անիմացիոն հոլովակը

ԵՐԵՎԱՆ, 18 ՀՈՒԼԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Սիրուշոն, որի «Արմատ» ձայնասկավառակում հիմնականում ներառված են ռազմահայրենասիրական ոգով ու շնչով ստեղծագործություններ, սկավառակում ներառված «Մհեր» երգի հիմա վրա տեսահոլովակ է ներկայացրել:

Անիմացիոն հոլովակը կարող է հետաքրքրել ոչ միայն մեծահասակներին, այլև փոքրիկներին:

«Արմենպրես»-ի հաղորդմամբ՝ երգի երաժշտության հեղինակը Սիրուշոն է, բառերը գրել է Ավետ Բարսեղյանը: Հոլովակի վրա աշխատել է «Սահակյանց» անիմացիոն ստուդիան:

Երգչուհին տեսահոլավակը հրապարակել է «Ֆեյսբուք»-ի իր պաշտոնական էջում՝ երգից մեջբերելով «Ով ապրում է լեռներում, մի քամուց չի վախենում» նախադասությունը:

Սիրուշոն իր երաժշտական կարիերայի ընթացքում հաճախ հանդես է գալիս սոուլ և փոփ ժանրերում: Պարբերաբար ներկայացնում է նաև գուսանական ստեղծագործություններ:

Երգչուհին ունի անգլալեզու մի շարք երգեր, որոնք սիրվել ու տարածում են գտել ոչ միայն Հայաստանում, այլև երկրի սահմաններից դուրս: Նրա հայտնի երգերն են I Like It, Qele, Qele, Tightrope Walking, Have You Ever Hurt Somebody, Time To Pray, Vuy Aman:

«Արմատ» ձայնասկավառակում «Մհեր» երգից բացի ընդգրկվել են նաև «Գինի լից», «Զարթոնք», «Գոզալ», «Անկանոն», «Կգա մի օր», «Պրեգոմեշ» և այլ ստեղծագործություններ:

Անժելա Համբարձումյան